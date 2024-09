Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un influenceur se fait attaquer par son robot-chien lance-flamme

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2198 Karma: 3071 iShowSpeed, un influenceur, fait une démonstration du Thermonator, un robot-chien qu'il tente de dresser avec des commandes simples mais vire rapidement au chaos.





