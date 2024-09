Android DNS

Je suis accro Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 1560 Karma: 1560





Bonjour,Je me disais que vous pourriez peut-être me venir en aide. Voilà, j'ai un Smartphone Poco donc Android, j'ai utilisé pendant un temps un DNS privé. Aujourd'hui, je voudrais effacer ce DNS, et remettre le champ vide, cependant cela me semble impossible. Auriez vous une astuce ? Car si je met le champ vide, je ne peux enregistrer, il faut absolument une saisie. En vous remerciant d'avance.

Contribution le : Aujourd'hui 10:48:57