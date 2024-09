Options du sujet Imprimer le sujet

LugerKain Un chat perdu en Norvège retrouve son maitre en Normandie



Un chat perdu en Norvège retrouve son maitre en Normandie



Wiliwilliam

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37873 Karma: 18373 Jamais je continue mes vacances si mon chat se perd.

Il a de la chance que la population Norvégienne se soit sorti les doigts du cul pour lui retrouver son chat!

Au final, la boule de poils retrouve son domicile. ça finit bien. Belle histoire!

