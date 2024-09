Options du sujet Imprimer le sujet

MINECRAFT : LE FILM Bande Annonce (2025) Jason Momoa, Jack Black

Contribution le : Aujourd'hui 20:15:03

Wiliwilliam Re: Minecraft 0 #2

La loi c'est moi



Minecraft est probablement un des jeux vidéo sur lequel j'ai mis le plus d'heure.

La bande annonce du film me fait très peur.

Chaque acteur a l'air de jouer son propre rôle :S



Notch fait parti de l'équipe de ce que je comprends... Mais bon. A quel niveau il intervient dans le film? Minecraft est probablement un des jeux vidéo sur lequel j'ai mis le plus d'heure.La bande annonce du film me fait très peur.Chaque acteur a l'air de jouer son propre rôle :SNotch fait parti de l'équipe de ce que je comprends... Mais bon. A quel niveau il intervient dans le film?

Contribution le : Aujourd'hui 20:29:06

