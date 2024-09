L'odeur de la lessive

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6049 Karma: 2401

Parlons peu, mais parlons bien.



Je viens d'étendre mon linge et, une fois de plus, je trouve que ça pue. Force est de constater que cette lessive que j'ai acheté ne me convient toujours pas.



Depuis des années, je recherche cette lessive, celle qui rendrait ma vie douce et affectueuse, celle qui me donnerait envie d'enfiler un bon pull ou de me glisser dans mes draps propres. Je recherche une lessive qui sente bon, qui sente le frais (mais pas trop, je n'ai pas envie que l'odeur envahisse ma maison, ni qu'elle fasse grimacer mes interlocuteurs non plus).



Sauf que je ne trouve pas. Je commence à me dire que c'est ma façon de laver mes vêtements qui n'est pas bonne, et que ce n'est pas une histoire de marque de lessive.



Aujourd'hui, j'ai reçu des vêtements pour mes filles achetés sur Vinted, l'expéditrice les a lavés avant de les envoyer et ça sent hyper bon. Pourquoi ? Comment ? Quand ? Où ? Qu'est-ce que ? Je n'ai pas la réponse.



Je pourrais juste lui envoyer un message sur Vinted pour lui demander mais je trouve ça un peu bizarre, de faire ça.



Quelle lessive utilisez-vous ? Pourquoi ? En êtes-vous satisfaits ?

