Bonjour,



Au niveau de l'édition de profil tout les comptes n'ont pas l'air de fonctionner pareil.



On doit se connecter sur Twitter ? ( c'est X maintenant ) et cela ne fonctionne pas, sur certain comptes il y a une ligne site web d'autre non je cherche éventuellement d'autres bug pour faire avancer le site. Merci à vous pour ce forum on y rigole bien !

Contribution le : Aujourd'hui 09:24:42