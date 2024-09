Options du sujet Imprimer le sujet

willpirate Un voilier coule en pleine régate de l'america cup 3 #1

One Australia Sinking



C'est vieux mais je viens de l'apprendre aujourd'hui, alors petit partage. Impressionnant.

zoondoz Re: Un voilier coule en pleine régate de l'america cup 0 #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1363 Karma: 675 Des images de 1995 que je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vues. Merci pour le partage.

C'est impressionnant quand le mat disparaît bien verticalement.

Tu fous jamais rien sur les bateaux de sécurité... jusqu'au jour où...

