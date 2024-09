Options du sujet Imprimer le sujet

[Linkin Park] The Emptiness Machine

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37895 Karma: 18431 Linkin park a une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong.

Elle prend la place de Chester Bennington, décédé il y a déjà 7 ans.

Le groupe reste dans un esprit musical similaire.



The Emptiness Machine (Official Music Video) - Linkin Park

Contribution le : Aujourd'hui 10:02:56

