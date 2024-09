Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam

Les mille et une façons de chuter

https://twitter.com/philippejuvin/status/1832798998660251845



Je ne sais pas si cette liste est publique et accessible mais je serais curieux de la consulter pour voir les variations! Je ne sais pas si cette liste est publique et accessible mais je serais curieux de la consulter pour voir les variations!

Jashugan13

Chute d'un rebord en béton en faisant du parkour sur Tic-Toc,

Chute d'une scène en faisant un slam pendant un concert,

Chute d'une moto pendant un road rage,

Chute de sa chaise en voyant le nombre de déterrage de @Crazy-13... D'autant que les cas ce sont complexifié au fil du temps :Chute d'un rebord en béton en faisant du parkour sur Tic-Toc,Chute d'une scène en faisant un slam pendant un concert,Chute d'une moto pendant un road rage,Chute de sa chaise en voyant le nombre de déterrage de @...

