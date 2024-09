Reproduction de Stardew Valley en Lego

Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane

Steve Jensen a reproduit Stardaw Valley, un jeu vidéo RPG de vie à la campagne en Lego.





Huge LEGO Stardew Valley by Steve Jensen #lego #stardewvalley

Contribution le : Aujourd'hui 10:07:23

MoonMoon

C'est une bonne idée et ça passe bien en plus !

Le taf que ça a du être

Le taf que ça a du être

Contribution le : Aujourd'hui 10:30:07