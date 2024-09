Eboulement en Haute-Savoie

Je suis accro Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 1056 Karma: 1433

Un impressionnant éboulement a eu lieu dans le massif des Aiguilles Rouges, au col de l'Encrenaz (Haute-Savoie), non loin de Chamonix* ce mardi 10 septembre.

Entre 30 000 et 35 000 mètres cubes de roches ont dévalé la paroi, estime le géomorphologue Ludovic Ravanel.



Je tiens personnellement à féliciter le/la caméraman pour ces images bien cadrées, sans tremblote et sans commentaires. :)









* comme ça, vous avez bien toutes les infos.

