La vie vaut-elle la peine quand on est athée?

Extrait série After Life avec Ricky Gervais, des sous-titres sont disponibles (si quelqu'un connaît le paramètre pour les activer en intégrant les vidéos, je veux bien).



Je trouve que c'est une belle image de la vie, comme un film qu'on ne peut voir qu'une fois.





Une autre belle image, un jeune joueur de base-ball va consoler le lanceur qui s'en veut de l'avoir touché à la tête:



