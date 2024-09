Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 83198 Karma: 8499

Avec la profusion de blockbusters et de séries, on peut voire de plus en plus d'effets spéciaux. Mais depuis quelques années, une nouvelle tendance arrive à Hollywood, des réalisateurs et des réalisatrices communiquent sur le fait de ne pas utiliser de CGI (Images de synthèse) dans leur film. Pourquoi a-t-on l'impression que les effets spéciaux sont de plus en plus mauvais ?





C’est quoi le problème avec les effets spéciaux en 2024 ?



C'est ça première vidéo ( si on ne compte pas ses shorts qui sont tout aussi bien ), et j'espère lui donner de la force en lui donnant un peu plus de visibilité en postant ici cette dernière, j'espère que ça vous plaira et que ça lui permettra de gagner en popularité.



le Short qui me l'a fait découvrir :





Contribution le : Aujourd'hui 20:14:40