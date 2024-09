Options du sujet Imprimer le sujet

vojack Le doigt de la mort (BBC Earth) 1 #1

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 1119 Karma: 1526

Contribution le : Aujourd'hui 21:50:40

Wiliwilliam Re: Le doigt de la mort (BBC Earth) 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37912 Karma: 18457

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic165811.html C'est marrant. Toute la partie où l'on voit le "doigt" qui descend. On l'a déjà vu dans un reportage sur France 2 il y a 7 ans

Contribution le : Aujourd'hui 22:15:12