Terre: cette planète encore méconnue - dorsale de Nazca

Cette expédition parle de zones luxuriantes.





High Seas and Seamounts of the Nazca Ridge | 4K ROV Highlights

source



