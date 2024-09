l'Actu des Intelligences Artificielles

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 437 Karma: 380

Actuellement, je suis en train de créer un "clip musical" en me servant de Il ne me semble pas avoir vu de topic sur ce sujet. J'adore le principe du topic "Lancement d'engins spatiaux : SpaceX, Ariane.." et je me suis dit qu'il serait pas mal de faire pareil avec les IA vu que c'est en plein développement ! Je m'en sers énormément d'un point de vue pro mais aussi perso. Alors je vous invite à donner vos avis, actus, tests, etc...Actuellement, je suis en train de créer un "clip musical" en me servant de Luma Dream Machine que j'associe à Adobe Premiere Pro et Photoshop et ChatGPT (bon après, j'associe ChatGPT avec à peu près tout maintenant...). La musique a été créé par Suno . Vu que c'est quelque chose de ponctuel, je ne vois pas payer un abonnement Lumalabs à 95,90€ par an (d'ailleurs, je ne trouve pas normal de devoir payer une année complète plutôt qu'un abonnement mensuel, ce que propose ChatGPT par exemple). Bref je dois attendre un mois pour continuer le clip car j'ai atteint les 30 générations de vidéos du plan gratuit...

Contribution le : Aujourd'hui 13:11:37