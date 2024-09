Options du sujet Imprimer le sujet

kpouer World First! Bike Flip On A Moving Train 1 #1

Je masterise !





World First! Bike Flip On A Moving Train



Oui oui ! C'est du Red Bull...
Mais d'un autre côté, il n'y a qu'eux pour proposer ça.

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:28

Meph974 Re: World First! Bike Flip On A Moving Train 0 #2

Je suis accro



Dans le fond si il tombe au sol ce n'est pas moins dangereux que si il avait de la vitesse sur la terre ferme directement?



Car en tombant au sol ben il a pas de vitesse, du coup il vas pas se râper la peau sur plusieurs mètre, juste pouf au sol.

Contribution le : Aujourd'hui 14:28:38