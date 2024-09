Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Echange de "chiens"

Inscrit: 14/04/2021

Une petite fille fait un échange de chien avec sa voisine

Afficher le spoil et le remplace par une peluche Une petite fille fait un échange de chien avec sa voisine

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:49

alfosynchro Re: Echange de "chiens"

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14071 Karma: 6725 Visiblement ils se connaissent bien. La petite semble avoir l'habitude du contact avec ce chien.

Aujourd'hui 18:38:02