Arnaque détectée || un hérisson patauge







https://x.com/HumansNoContext/status/1828522393788133750

______________________________________________



Sonic vit sa meilleure vie





https://x.com/AMAZlNGNATURE/status/1825611225704640951 Un ballon qui ne veut pas passer______________________________________________Sonic vit sa meilleure vie



Re: Arnaque détectée || un hérisson patauge

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14076 Karma: 6727 1. Moi aussi, parfois, j'ai du mal à le rentrer...



2. Si ça peut noyer les puces.

