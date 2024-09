Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Astuce bracelet || Parcours routier de billes 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37928 Karma: 18464





https://x.com/cooltechtipz/status/1724654684923945305

_______________________________________________



Choisissez votre calot gagnant. Je suis arrivé 5ème





https://x.com/i/status/1733033577653354974 Petite astuce pour attacher soit même un bracelet un peu serré_______________________________________________Choisissez votre calot gagnant. Je suis arrivé 5ème

Contribution le : Aujourd'hui 10:05:20