Attention, chute d'objet || Descendre un glacier sur des lames

Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37928 Karma: 18464





https://x.com/HumansNoContext/status/1835334527427764233

"Non ça va c'est supportable!" vidéo du Fakir Myrna-bey datée de 1991.





Est-ce une blague? ou bien une coïncidence? ou bien une mise en scène?

__________________________________________

"Non ça va c'est supportable!" vidéo du Fakir Myrna-bey datée de 1991.

https://x.com/Monty_Brogan69/status/1835281959116828837

