La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37927 Karma: 18464

'Fallait prendre un ouafusé de réception!



Pooch Pirate

________________________________________



2 éboueurs sentent brusquement la Force les envahir... On vous avait pourtant bien dit que les pots de midichlorien c'est dans la poubelle verte!



Garbage Men Have An Impromptu Sword Fight

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:46