La peur que les souvenirs disparaissent

L'autre jour, sur le forum, on a très brièvement abordé le sujet de la mort. J'ai eu du mal à expliquer ce qui me faisait peur dans l'idée de la mort, mais j'y ai pas mal réfléchi et j'ai trouvé une réponse plus claire : j'ai globalement une peur des souvenirs effacés ou disparus.



Je ne sais pas si cette phobie porte un nom mais je pense que j'en suis atteint.



D'aussi loin que je me souvienne, les souvenirs ont toujours eu une importance capitale pour moi, et le sentiment de nostalgie est le sentiment qui régit ma vie. Je collectionne les souvenirs, je vis pour les souvenirs. Une vidéo d'enfance est pour moi plus précieuse que n'importe quoi.



La mort de mes proches m'effraie, non parce qu'ils n'existeront plus, mais parce que les souvenirs qu'ils partagent avec moi disparaitront. Ma propre mort m'effraie, non parce que je ne serai plus là, mais parce que mes souvenirs ne seront plus là. Une grande tristesse me traverse à l'idée de ces milliards de souvenirs de milliards de gens qui ont disparu au fil des siècles et des millénaires.



Par exemple, j'ai des souvenirs en commun avec ma sœur, que personne d'autre n'a. Ca me rassure que ma sœur soit toujours disponible pour partager ces souvenirs, ça me rassure de savoir que quelqu'un d'autre puisse avoir en tête cette exacte même sensation, celle d'un événement vieux de plus de 10, 20, 30 ans. Si ma sœur venait à partir, ça créerait en moi un vide du point de vue des souvenirs. Il ne resterait plus que moi pour les garder vivants. Et quand je ne serai plus là, ils seront perdus à jamais.



Et s'il ne s'agissait que de souvenirs communs, partagés avec les autres, ça serait gérable, mais il est surtout question de mes propres souvenirs, ceux que je suis seul à posséder. Ceux-là ne tiennent qu'à un fil...!



J'ai une tendance à vouloir archiver mes souvenirs, j'écris des carnets de souvenirs, je poste sur mon blog tous mes avis sur les films que je vois mais surtout sur les émotions que j'ai pu avoir, parce que ça me rassure. Ca me donne l'impression que, si ces souvenirs sont consignés quelque part, alors ils existeront toujours. Je veux que dans 100 ans, il existe toujours une trace des larmes que j'ai eues devant tel film, ou de cette odeur de fleur que j'ai sentie lorsque j'avais 12 ans et qui apparaît parfois comme ça dans ma vie, sans aucune raison.





J'ai même le projet fou (et presque irréalisable) d'écrire un livre avec l'intégralité de tous mes souvenirs entre 0 et 35 ans. Vraiment tous, ou quasiment. Et si j'ai de la chance, je referai la même chose dans un Tome 2 pour les 36-70 ans. C'est comme un besoin, je ne sais pas l'expliquer. Ecrire ce topic en fait partie : j'ai besoin que cette émotion qui me traverse ce soir soit archivée quelque part, avant qu'elle ne se dissipe.





Parfois j'ai la certitude que j'aurai la maladie d'Alzheimer un jour. Ma grand-mère en a eu une forme, ma mère passe un peu par là... il y a de grandes chances que je n'y échappe pas. Mais cette certitude, ce n'est pas une inquiétude que j'aurais développée depuis le décès de ma grand-mère il y a 8 ans, non. C'est une certitude ancrée en moi depuis tout petit, comme si cette maladie était déjà en moi et que cette phobie de perdre mes souvenirs en était une manifestation précoce.



C'est très perturbant.



Désolé pour ce pavé, mais il fallait que ça sorte quelque part.



Accordez-vous une importance au passé et aux souvenirs ? Gardez-vous beaucoup de "reliques" ?

