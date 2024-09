Options du sujet Imprimer le sujet

vojack Illustration de mot: le désarroi





J'ai de la peine pour cette ouvrier, le pauvre

Contribution le : Aujourd'hui 09:36:24

adequat Re: Illustration de mot: le désarroi

Je masterise ! Inscrit: 19/01/2007 14:35 Post(s): 2854 Karma: 133 j'ai déjà connu un cas similaire avec une porte d'entrée .



le patron dit à son ouvrier tu vas à cette adresse , tu demandes la clé au voisin car le client ne sera pas là pour faire le remplacement de la porte .



le voisin est là, il a les clés, les cotes correspondent .

L'ouvrier fait le travail, rend les nouvelles clés au voisin sauf que , c'était pas cette maison là .

Contribution le : Aujourd'hui 10:12:29

Ustost Re: Illustration de mot: le désarroi

Cela sent un peu le "fake" ... non ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:40