Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un raté extraordinaire d'un joueur de Derby County 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2212 Karma: 3102



https://x.com/SkyBetChamp/status/1835008286363426894



Le samedi 14 septembre, lors d'un match Championship, Ebou Adams (Derby County) a ressenti une grande solitude en manquant complètement le cadre face au but vide.

Contribution le : Aujourd'hui 13:54:26