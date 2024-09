Décoller du sommet du K2 (8611m) en parapente .

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 9136 Karma: 5219







Grimper le K2, 8611m, sans oxygène, en couple, c’était fou!

Mais la vraie folie du K2 c’était de décoller de son sommet!



En ce dimanche 28 juillet 2024 les conditions sont parfaites pour atteindre le sommet du K2 et espérer prendre son envol.

Premier arrivé, premier à décoller, c’est @benjaminvedrines qui ouvre le bal, un peu avant midi. @jeanyvesfredriksen et notre tandem décollons l’un après l’autre vers 17h.

Un vol magique. Un vol que l’on n’est pas prêts d’oublier! Un vol avec tellement de hauteur et de beauté!



Encore aujourd’hui, rien qu’en y pensant on en a des frissons! 30 minutes de temps suspendu, au milieu des géants…



Ce n’est qu’une fois posés que l’on a réalisé… on l’a fait! On vient vraiment de faire le premier biplace de l’histoire et le sommet du K2 sans oxygène!

Que d’émotions!



