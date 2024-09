L'autoroute des cimes

Options du sujet Imprimer le sujet

vojack

Depuis que j'ai vu le reportage du youtubeur, j'ai des prop de vidéos de ce genre...

C'est tellement affligent cette masse de personnes, tous à la conquête du selfie au sommet...

Triste.

C'est tellement affligent cette masse de personnes, tous à la conquête du selfie au sommet...

Triste.





Aujourd'hui 10:21:35

FMJ65

là j'essaye de m'imaginer le nombre d'oies que ces dizaines et dizaines de kilos de duvet représentent....

Un business ....

Un business ....

Pour une ascension avec une agence sérieuse, il faut compter au minimum 60 à 70 000€ !

Aujourd'hui 11:44:35

alfosynchro

FMJ65

A mon avis, ce n'est plus du duvet d'oies qu'on met dans ce genre d'équipement.



Aujourd'hui 12:52:06