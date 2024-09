Mickey 17 - Bande-annonce

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6074 Karma: 2422

Bong Joon-ho, qui a réalisé des films comme Memories of Murder, The Snowpiercer ou encore Parasite, sort un nouveau film début 2025. J'en avais entendu parler en janvier comme étant un film de science-fiction avec Robert Pattinson, mais on n'en savait pas beaucoup plus à part ce synopsis : "Mickey17 est un individu envoyé coloniser une planète gelée. A chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et sa mission reprend."



Du coup je m'attendais à un film d'action SF un peu dramatique... Et la bande-annonce m'a donc totalement surpris !





Mickey 17 | Official Trailer

