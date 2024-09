son aéroport est en carton, pirouette, cacahuète...

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7963 Karma: 6763

Aéroport de Perth en Australie, lorsqu'un avion Qantas met les gaz au décolage, une partie de la piste se décolle.

La piste était en cours de réfection. L'usage de cette piste en réfection aurait dû être en réflexion!





SPECIAL! RUNWAY BREAKS AND FLIES INTO THE AIR, as Qantas Departs Runway 03 (REPOST WITH PERMISSION)

