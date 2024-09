Options du sujet Imprimer le sujet

deepo Fortes pluies dans le sahara

Je masterise ! Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 2001 Karma: 1295 J'ai vu passer cette info du Huffington post mais elle est livrée telle qu'elle, et je ne comprends pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose.

(si l'on met de coté le bilan humain bien sur).





Le Sahara est inondé depuis des semaines, et les répercussions sont visibles du ciel

