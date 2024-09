Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 2001 Karma: 1295 /!\ Ces vidéos sont des pubs pour grand frais!



Je me suis surpris à ne pas passer ces pub sur ytube (bon une fois ou deux hein.) Elles m'ont fait mourir de rire. Surtout l'épisode 1.





Pascal le Grand Frais - Ep 1 : Annabelle, la dure à cuire.





Pascal le Grand Frais - Ep 2 : Jérem, l’ado légume.





Pascal le Grand Frais - Ep 3 : Maëva, la rebelle à la noix.

