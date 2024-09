Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Explosion d'un dépôt de munitions russe à Tver. 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14110 Karma: 6732

Pas de victimes visibles.









Source : La Voix Du Nord. L'Ukraine continue de cibler les dépôts de munitions russes. Ici, dans la région de Tver.Pas de victimes visibles.Source : La Voix Du Nord.

Contribution le : Aujourd'hui 04:35:11