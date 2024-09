Piège photo : un an d'observation en bords de Loire (42)

Je viens d'arriver Inscrit: 03/11/2012 01:56 Post(s): 91 Karma: 202

@alfosynchro Haha non en effet. Tout d'abord c'est un endroit assez reculé ou très peu de gens passe/se promène. Le piège a quand même capturé le passage de 3-4 personnes, essentiellement des gens qui promène leur chien, surement l'agriculteur du coin ou un chasseur... La caméra est assez discrète, on peu ne pas la voir si on ne fait pas attention. Je l'ai quand même sécurisé à l'aide d'un câble/cadenas (c'est mieux que rien) : impossible d'ouvrir le boîtier du piège ou de repartir avec si on a pas une grosse pince coupante avec sois.



J'allais récupérer les images et je changeais les batteries tous les mois environ

Contribution le : Aujourd'hui 12:59:04