Jacqueline Taieb imagine un monde sans hommes avec le single Un Monde de Femmes

UN MONDE DE FEMMES





James Brown - It's A Man's Man's Man's World 1966 Jacqueline Taïeb est une comète pop apparue dans les années 60, en pleines années yéyé avec le titre 7 heures du matin. Aujourd'hui, elle sort un nouveau single Un Monde de Femmes, réponse au titres de James Brown it's a Man's World en imaginant un monde sans hommes et sans plus de guerres et de violence.UN MONDE DE FEMMESJames Brown - It's A Man's Man's Man's World 1966

