Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- Red n'aime pas qu'on embête les femmes + double boom moto-garage 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5187 Karma: 2826 Vous navigateur est trop vieux

https://9gag.com/gag/aAyxxMR

Notez le toucher du nez presque simultané des 2 gus indiquant qu'ils savent qu'ils mentent en disant "on ne l'embête pas".







Quand ça ne suffit pas de défoncer un motard, autant défoncer aussi le garage en face

https://t.me/BadShofer/52291 Notez le toucher du nez presque simultané des 2 gus indiquant qu'ils savent qu'ils mentent en disant "on ne l'embête pas".Quand ça ne suffit pas de défoncer un motard, autant défoncer aussi le garage en face

Contribution le : Aujourd'hui 00:53:49