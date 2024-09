Une vidéo transférée via un fil de pêche

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 4009 Karma: 2083

Une expérience sur 3 ans, un exploit inutile mais forcement génial. Il a réussi à transférer une vidéo d'un PC à un autre en n'utilisant qu'un fil de pêche entre les deux. De plus, l'humour et le montage sont excellents !





This Video Was Uploaded Through a Fishing Line (Tin Can Phone)

Contribution le : Aujourd'hui 16:13:39