Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 A quoi ressemble un feu d'artifice de jour 4 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19427 Karma: 24814



https://www.reddit.com/r/france/comments/1fql0gc/vous_%C3%AAtes_vous_d%C3%A9j%C3%A0_demand%C3%A9_%C3%A0_quoi_ressemblerait/

Contribution le : Aujourd'hui 18:26:05

Vassili44 Re: A quoi ressemble un feu d'artifice de jour 2 #2

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1857 Karma: 2514 Certains commentaires disent que c'est une version "spéciale pour le jour".



J'aime aussi ce commentaire :"Mais du coup c'est une fille ou un garçon ?".

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:13