3 mauvaises idées: éclipse + barre + marriage

Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5200 Karma: 2833

Filmer une danseuse sexy en oubliant sa femme







Poser une barre en acier dans un ascenseur







Demander une femme en marriage (bon c'est moins une mauvaise idée, et elle est aveugle alors l'écrire en braille est amusant)

Contribution le : Aujourd'hui 22:27:36

Re: 3 mauvaises idées: éclipse + barre + marriage

Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 9190 Karma: 5236 La 1 est surement DJP , mais flegme de chercher.



La 2 est parfaite pour un Koreusity +1



La 3 je trouve que ça devrait rester personnel, mais mon avis on s'en fout.

Contribution le : Aujourd'hui 23:00:43