Incendie industriel aux US

Évacuations ordonnées en raison de l'incendie de l'usine chimique Biolab qui a libéré d'énormes quantités de fumée toxique. ça se passe à Conyers, en Géorgie. L'incendie est gigantesque et le nuage de fumée est très impressionnant.

Il y a un message dans la vidéo : "fuck la nature"...

