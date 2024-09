Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un bol impossible à renverser 5 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38033 Karma: 18635





https://x.com/HumansNoContext/status/1840407964911390917 Bébé relève le défi

Contribution le : Aujourd'hui 14:04:47

gazeleau Re: Un bol impossible à renverser 1 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7972 Karma: 6772 L'exact métaphore du développement des interfaces utilisateur. Ingénieur VS utilisateurs.

Contribution le : Aujourd'hui 14:14:00