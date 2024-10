Fidèle depuis 2007, mais où est l’évolution ?

J'aime glander ici Inscrit: 12/01/2007 20:35 Post(s): 5905 Karma: 595

Je suis sur Koreus depuis 2007, donc ça fait un bon moment maintenant. J’ai toujours apprécié le contenu du site, mais je dois dire que je suis un peu déçu par le manque d’évolution au fil des ans. Je ne sais pas si c’est voulu, mais c’est surprenant de voir qu'il n’y a pratiquement pas de changement depuis tout ce temps!



J’aime toujours consulter les articles de temps en temps, c’est clair que le site a encore son charme. Cependant, je ne vais plus trop sur le forum, ça m'a un peu lassé avec le temps. Je me demande juste si ce choix de ne pas évoluer a été fait délibérément, ou si c’est quelque chose qui est passé sous le radar. Quoi qu’il en soit, je suis toujours là, fidèle au poste, mais un petit renouveau ne ferait pas de mal, non ?

Contribution le : Aujourd'hui 07:31:57