Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un consultant comprend enfin son rôle dans l’entreprise 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38065 Karma: 18680





https://x.com/le_gorafi/status/1841493648854175794

J'apprends au passage que le Gorafi fait des reportages grolandesques sur M6+ Une parodie réalisée par le Gorafi (site d'information parodique).

Contribution le : Aujourd'hui 12:07:50