Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow "Clint Eastwood" de Gorillaz 4 #1

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18990 Karma: 29860

C’est avec ce synthé que l’un des morceaux les plus emblématiques du groupe a pris vie.



Version sous-titres français (Facebook)





Damon Albarn: Studio Tour, 'Cracker Island' & Coachella | Apple Music Damon Albarn du groupe Gorillaz, révèle comment « Clint Eastwood » a été composé : avec le preset Rock 1 d’un Suzuki Omnichord.C’est avec ce synthé que l’un des morceaux les plus emblématiques du groupe a pris vie.Damon Albarn: Studio Tour, 'Cracker Island' & Coachella | Apple Music

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:53