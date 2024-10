Axel Zimmerman se lance en solo avec Exister

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 21





Ex-métalleux du groupe BlackRain, Axel Zimmerman ralentit le tempo, range le maquillage et s'épanouit en solo avec Exister, un titre pop où s'affirme son talent de songwriter. L'album vient de sortir sur toutes les platesformes via le label Single Bel. Avec le clip d'Exister, on pense à Radiohead et Muse, beau solo de guitare au passage.





Contribution le : Aujourd'hui 13:12:40