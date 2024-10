GTA 4 gameplay en IA

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 7020 Karma: 3287





"Ce projet est une preuve de concept qui explore les possibilités d'une technologie encore en développement.



Pour le moment, la technologie repose sur des informations provenant de vidéos, mais il pourrait être possible d'extraire directement des données à partir des géométries et des textures des jeux afin de créer des images encore plus fidèles et de meilleure qualité.



Bien sûr, tout cela reste hypothétique pour l'instant, car la génération de ces vidéos est extrêmement gourmande en ressources.



Cependant, avec les avancées à venir, nous pourrions voir un rendu en temps réel dans les prochaines années. "









GTA IV Real Life - Runway Gen 3 AI - Open World Shenanigans



Des fois c'est bien, des fois c'est n'importe quoi. Exemple les 2 ptites voitures qui attendent au feu trop mignon







GTA IV Gameplay but it’s Reimagined by AI





GTA IV Real Life - Runway Gen 3 AI - Bank Heist Mission





En comparaison le photoréalisme:



La vidéo est déjà passée :



Enhancing Photorealism Enhancement



Je sais qu'on avance sur le réalisme graphique par le photoréalisme, mais je me demande si l'IA ne va pas le doubler? Ou ça marche pareil je ne sais pas trop.

