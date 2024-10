Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane [FAIL] Impressionner son crush + Qu'il est mignon ce bébé ! + Retour des drones après le show 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2231 Karma: 3160 [FAIL] Impressionner son crush

Un jeune indien tente d'impressionner son crush en faisant un backlip.... Raté !









Qu'il est mignon ce bébé !









Retour des drones après le show





Contribution le : Aujourd'hui 15:53:44