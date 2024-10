Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Avion de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique traverse l'ouragan Milton 3 #1

Le tweet a l'air de dire que la vidéo est réutilisée par les réseaux complotistes.



Je me demande qu'est ce qui fait que ce modèle d'avion résiste à un ouragan de cette force.





https://x.com/osint_random/status/1843720073216999502

