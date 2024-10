Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Le message de "Soviet Suprem" à pascal praud et Cie 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 9250 Karma: 5273 C'est tellement barré que ça à sa place dans la CDL (en plus ça ferait un générique de fin pour un Koreusity)

La fin va vous surprendre (accroche putaclic .. mais tant que ça )



SOVIET SUPREM - "WOKE WOK"

Contribution le : Aujourd'hui 21:58:06