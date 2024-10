Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Risitas commente un record de Trackmania Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Récemment je me suis mis à créer des vidéos pour Trackmania, un jeu de course auquel je me suis remis récemment et auquel je joue par intermittences depuis plus de 15 ans.



Sur un circuit, j'ai eu beaucoup de malchance et j'ai pensé faire une vidéo à ce sujet, avec Risitas comme commentateur.



Contexte : Dans Trackmania, il existe différents types de bugs. L'un d'entre eux, appelé "Uber bug", apparait parfois lorsqu'on percute le bord d'une route : la voiture est alors catapultée dans une direction assez aléatoire et à une vitesse fluctuante. Certains ont créé des maps basées sur ce bug, comme celle présentée ci-dessous.



Je ne sais pas si ça vous fera rire, peut-être faut-il avoir les codes du jeu... et il faut aussi savoir parler anglais, mais je partage quand même parce que j'ai pris plaisir à faire ça



(quelques outils : "AT / author time" = le temps mis par le créateur de la map pour la valider ; "gas release" = relâcher l'accélérateur pour faire ralentir la voiture)







