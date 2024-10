Options du sujet Imprimer le sujet

Crazy-13 Théorie du complot mis en image par une IA

Qu'est-ce que je viens de regarder… L'IA est devenue folle ces derniers temps avec ces vidéos qui semblent plus authentiques à mesure qu'une nouvelle est créée. Si jamais vous voulez regarder une vidéo tout en trippant sous acide, c'est celle-là.

Lies Wide Shut





Lies Wide Shut

Contribution le : Aujourd'hui 17:44:59

Wiliwilliam Re: Théorie du complot mis en image par une IA

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38100 Karma: 18731



Un bon début de Eyes Wide Shut.(edit: ok je viens de voir le nom de la vidéo youtube )

Contribution le : Aujourd'hui 18:08:02

Gog077 Re: Théorie du complot mis en image par une IA

Crazy-13 qui déterre pas un vieux topic ce qui est fou c'est surtout de voir un message de @ qui déterre pas un vieux topic

Contribution le : Aujourd'hui 18:15:04

LugerKain Re: Théorie du complot mis en image par une IA

Vous savez, nous savons, ils ne savent pas, des gens vont prendre ça pour acquis et ne vont pas contracter

Contribution le : Aujourd'hui 18:41:05